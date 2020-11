Allerta meteo, cosa ci aspetta a partire dalle prossime ore

Sulla base delle previsioni vengono attivati i sistemi di protezione civile, allerta rossa in Sardegna e arancione in Puglia e Calabria.

Il maltempo sta interessando il sud della nostra penisola, specialmente Sardegna, Puglia e Calabria. Nel corso delle prossime ore la perturbazione potrebbe interessare tutti i settori ionici.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni metereologiche da allerta rossa e arancione. L’avviso prevede piogge di carattere temporalesco con rovesci anche in Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise.

I rovesci previsti saranno di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e burrasche. Possibili mareggiate anche lungo le coste esposte.

Allerta meteo rossa in Sardegna

Nella giornata di oggi, domenica 29 novembre, è stata dichiarata allerta meteo rossa in quasi tutta l’isola sarda e arancione sui restanti bacini.

Sui versanti meridionali e orientali della Calabria e su ampi settori della Puglia invece viene segnalata un’allerta meteo arancione. Allerta gialla invece per quanto riguarda Sicilia, Campania, Basilicata, Molise, Abruzzo e sui restanti settori calabresi e pugliesi.

Il ciclone del nel Mediterraneo centro-occidentale scatenatosi tra Sardegna e Algeria ha già provocato una pesantissima alluvione nel Nuorese dove sono caduti oltre 300mm di pioggia e ieri a Bitti ci sono stati 3 morti accertati.

Per quanto riguarda il Nord Italia la giornata di oggi si presenta stabile su gran parte delle regioni, qualche precipitazione sparsa invece sull’Emilia Romagna. Bora a Nord-est e temperature intorno ai 10 gradi attestati a Milano e a Torino.

Per quanto riguarda il centro Italia invece piogge e temporali sulle regioni adriatiche, meglio su quelle tirreniche.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un miglioramento sulle nostra penisola. Restiamo quindi in attesa delle previsioni meteo per la prossima settimana.

