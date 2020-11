Antonella Clerici, dopo “Detto Fatto”, altra trasmissione a rischio censura

Un’incredibile “falla” a “The Voice Senior” mette in discussione il futuro della conduttrice Antonella Clerici alla Rai

La programmazione Rai regalato al proprio pubblico l’ennesimo talent show mozzafiato, dove ad esibirsi sono i cantanti Over 60. Parliamo di “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici, la sostituta di Carlo Conti, dopo l’ultima puntata di “Tale e Quale”, il venerdì sera.

Durante la prima puntata però, l’amministratore delegato della Rai stava per far saltare il banco della trasmissione, dopo un’esibizione poco gradita di qualcuno in studio. Il celebre palinsesto della voce adulta musicale è il continuum di “The Voice Italia” e vede protagonisti i concorrenti di una certa età, che si affidano al giudizio di celebri esaminatori del parterre.

Tra questi Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine e Loredana Bertè. Ma cosa sarebbe accaduto in studio di così tanto eclatante da far infuriare l’ad, Fabrizio Salini? L’ex maestra di cucina, Antonellina ha veramente giocato con il fuoco!

Antonella Clerici, “gaffe” esibizionista rovente: in gioco il posto alla Rai?

Durante la prima puntata del nuovo talent show del venerdì sera, “The Voice Senior” stava succedendo l’imponderabile, a causa di un’esibizione poco incline alle regole del programma.

L’ad Salini non è riuscito a vederci giusto, quando è salito sul palcoscenico della Rai, visibilmente furioso. Eravamo ad un’ora dall’apertura del sipario sulla nuova versione di “The Voice Italy”, quando erano in atto le prove pre-diretta. Dopo l’esibizione di Viviana Stucchi, ex cantante dello “Zecchino D’Oro” del 1964 che ha portato sul palco la canzone di Elettra Lamborghini, Antonella Clerici ha rischiato di grosso l’espulsione dalla Rai.

Immediatamente dopo il turno della Stucchi, Elettra Lamborghini in persona fa il suo ingresso in pista e dà vita ad una lezione di twerking. Manovra danzante molto sensuale e celebre per la neo sposa, alla quale si accoda anche la conduttrice, Jasmine Carrisi e Loredana Bertè. Una “bravata” inoffensiva simile la si era vista a “Detto Fatto“, nei giorni scorsi.

Lo spettacolo ha gridato nuovamente allo “scandalo”, mal digerito dall’ad della Rai, che ha interrotto la performance e ha tuonato: “Tagliamo subito questo pezzo”.

A rischiare di pagare lo scotto di un comportamento poco incline alla buona educazione professionale e alla compostezza è stata proprio Antonella Clerici

