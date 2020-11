Beautiful, anticipazioni puntata 30 novembre: la diagnosi di Katie

Beautiful, anticipazioni 30 novembre: Quinn viene a sapere del fidanzamento tra Wyatt e Sally. Nel frattempo la vita di Katie è appesa a un filo.

Wyatt e Sally sono sempre più vicini. La Spectra ha chiesto al fidanzato delle sicurezze riguardo alla loro relazione, perciò il ragazzo ha deciso di inginocchiarsi e farle una proposta di matrimonio. Non sa ancora che Quinn è passata a trovare Sally per intimarle di lasciare in pace suo figlio e permettergli di ricongiungersi con Flo. Nel frattempo Katie ha un malore. Bill, presente al momento della sua rovinosa caduta, la soccorre e la porta d’urgenza in ospedale. Il timore è che il suo cuore – precedentemente appartenuto al fratello Storm – stia avendo un nuovo rigetto.

Leggi anche -> Vite in fuga, anticipazioni 30 novembre: una lettera anonima

Beautiful, anticipazioni 30 novembre: Quinn reagisce male

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Bill sarà disperato per le condizioni di Katie. È già successo in passato che la donna stesse male per l’incompatibilità con il cuore del fratello e suo marito non è pronto a sopportare un nuovo calvario. La diagnosi arriva triste ed inaspettata: Katie ha un’insufficienza renale molto grave, forse addirittura incurabile. La sua situazione si aggrava di ora in ora.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 novembre: la promessa di Vittorio

Nel frattempo Quinn viene a sapere tutto di Wyatt e Sally. La donna sospettava già da tempo che il figlio avrebbe fatto qualcosa di sconsiderato, ma rimane scioccata dalla notizia. Il suo piano di far tornare insieme Wyatt e Flo sta rapidamente naufragando. È forse arrivato il momento che la Fulton e sua madre si facciano da parte? O si può ancora fare qualcosa per cambiare la situazione?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter