Belen Rodriguez: lo stipendio della showgirl argentina

Ecco quanto guadagna Belen Rodriguez: secondo un resoconto accurato rientrerebbe tra le showgirl più pagate d’Italia.

La presentatrice e modella di origini argentine ad oggi sembrerebbe aver ereditato una fortuna grazie alla sua carriera. Fin dal suo esordio con la partecipazione a “L’Isola dei Famosi” nel 2008, Belen Rodriguez, ha riscontrato un grande successo che l’ha resa in breve tempo molto popolare tra i palinsesti italiani. Oltre alla crescita esponenziale in ambito professionale, Belen, ha visto aumentare anche l’ammontare complessivo del suo stipendio annuale. Se si dovesse fare un calcolo approssimativo, bisognerebbe innanzitutto cercare di mettere insieme le sue fonti di guadagno: unendo le più piccole con le quelle di maggiore portata ci si troverebbe di fronte ad una piccola fortuna.

Belen: le indagini mirate tra società, tv e followers

Belen, oltre alla partecipazione ormai più che annuale a diverse trasmissioni televisive che raggiungono con facilità un grande livello di audience, riesce a far fruttare la sua popolarità in maniera disparate. In primis, sotto gli occhi di tutti, vi è il suo profilo Instagram, che ad oggi conta la bellezza di 9,7 milioni di followers. In secondo luogo vi sono le varie agenzie di moda e pubblicità, che sostengono la presentatrice e modella in maniera costante. Una fra queste è la Icona Production, società per cui Belen possiede il 50% delle quote annuali arrivando ad un guadagno che supererebbe, e non di poco, la cifra di un milione di euro.

Ma non finisce qui. Per continuare a soddisfare le curiosità di molti bisogna aggiungere i proficui guadagni suoi e della sorellina Cecilia Rodriguez grazie alle percentuali pressoché totalizzanti di un’altra agenzia: The Family Factor. E, anche quest’ultima, ammonta ad un ricavato di simile portata rispetto alla precedente agenzia destinata alla promozione per attori e modelle.

Infine, la sua fama in questo 2020 continua a crescere. Grazie anche all’ausilio della trasmissione “Tu sì que Vales“, in onda su Canale 5. Ed al contempo con l’aiuto della sponsorizzazione della sua immagine, che oramai sembra avvenire in maniera del tutto naturale e ripetitiva attraverso la sua comparsa in riviste, giornali, case di moda e programmi televisivi pomeridiani.

