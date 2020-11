Benedetta Fatto in casa, la ricetta della cheesecake zebrata – VIDEO

La food blogger Benedetta Rossi allieta quest’ultimo weekend di novembre con una ricetta golosissima, la cheesecake zebrata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Benedetta Rossi ha pubblicato nella sua pagina Instagram una nuova ricetta che però è una vecchia proposta già condivisa qualche tempo fa ma sempre amata e bellissima da vedere. Si tratta della cheesecake zebrata, un tripudio per gli occhi ma facile da realizzare come tutte le ricette che la food blogger condivide sui suoi canali e che negli anni l’hanno resa così amata dal pubblico italiano.

È molto attiva nelle sue pagine social e non smette mai di essere gentile con i suoi fan che la seguono quotidianamente e le scrivono per consigli e curiosità. “Ciao a tutti! Rispondo qua alle domande che mi avete fatto in tanti in modo che possiate leggere tutti 😊 per questa ricetta consiglio di non fare sostituzioni, perché altrimenti cambia la consistenza e si rischia che la zebratura non venga. La panna che ho usato è quella da cucina, ovvero quella che si usa per condire la pasta”.

LEGGI ANCHE -> Benedetta Parodi ci svela la ricetta della Lime Merengue Pie – FOTO

“La mia cheesecake zebrata – scrive Benedetta – ha la particolarità di avere due impasti, uno chiaro e uno scuro, che vengono sovrapposti sulla base della torta e formano, allargandosi, dei cerchi alternati di colore diverso”.

Ricetta della cheesecake zebrata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Ingredienti

180 gr di biscotti secchi

2 cucchiai di cacao amaro

110 gr di burro fuso

4 uova

160 gr di zucchero

1 bustina di vanillina

250 gr di mascarpone

100 gr di ricotta

200 ml di panna da cucina

6 cucchiai di farina 00

Procedimento

Tritare finemente i biscotti in un tritatutto e metterli in una ciotola assieme al cacao ed il burro fuso amalgamando bene. Prendere uno stampo a cerniera da 24-26 cm di diametro con il fondo rivestito di carta forno e formare la base della cheesecake versando il composto che deve essere livellato con il dorso di un cucchiaio freddo. Mettere in frigo a solidificare per circa 10 minuti.

Separare il bianco e il rosso delle uova, montare a neve ferma l’albume mentre mescolare ai tuorli lo zucchero e la vanillina. Unire poi a quest’ultimo anche il mascarpone, la ricotta, la panna da cucina.

LEGGI ANCHE -> Benedetta Fatto in casa, la ricetta del plumcake al cioccolato – VIDEO

Dividere il composto in due metà uguali, in due ciotole diverse, e aggiungere la farina: 4 cucchiai per l’impasto chiaro e 2 cucchiai per l’impasto scuro, aggiungendo in questo anche il cacao. Infine smezzare gli albumi e incorporarli nelle due ciotole facendo attenzione a mescolare senza smontarli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Prendere la base dal frigo e versare sopra 3 cucchiai di impasto alla volta, alternando i colori e disponendoli uno sopra l’altro. Continuare fino a terminare i due impasti, che si allargheranno verso i bordi dello stampo. Cuocere a forno preriscaldato ventilato a 165° per circa 50 minuti, o in forno statico a 175° per lo stesso tempo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter