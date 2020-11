Tragico schianto frontale tra due auto: muore giovane padre

Un giovane padre di 37 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale tra due auto avvenuto in zona Collecedro a Cassino (Frosinone).

Cassino, terribile schianto frontale tra due auto: muore giovane operaio padre di due bambini

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Cassino, comune in provincia di Frosinone, dove un uomo ha perso la vita in un incidente stradale, consumatosi su una parallela di via Appia, in zona Collecedro. La vittima è Ennio Marrocco, operaio 37enne e padre di due bambini. Secondo le prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione de Il Messaggero, la vittima era a bordo della sua Panda 4×4 che si sarebbe schiantata frontalmente con un’altra auto, una Bmw alla guida della quale vi era un commerciante di Cassino.

Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. I pompieri, dopo aver estratto il corpo del 37enne dalle lamiere della vettura lo hanno affidato ai medici che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nel terribile impatto.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia del commissariato del comune in provincia di Frosinone ed i colleghi della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto ed accertare eventuali responsabilità.

Per permettere le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della strada ed i rilievi delle forze dell’ordine, il tratto interessato è stato chiuso al traffico per diverse ore.

La salma della vittima, come riporta Il Messaggero, è stata trasportata presso l’obitorio all’ospedale Santa Scolastica, dove verranno effettuati gli accertamenti di medicina legale, come da prassi.

