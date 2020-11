Cecilia Rodriguez, giù i pantaloni e sguardo seducente: web impazzito FOTO

Cecilia Rodriguez, giù i pantaloni e sguardo seducente: web impazzito. La sorella di Belen ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram

Cecilia Rodriguez è una delle influencer più amate del mondo del web. La conosciamo tutti per essere la sorella minore di Belen Rodriguez, ma negli ultimi anni ha imparato a farsi conoscere per la sua forte personalità che è venuta fuori quando ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. All’epoca era una ragazza ancora acerba, fidanzata da ben quattro anni con Francesco Monte. Nella casa ha imparato a farsi conoscere e ha trovato l’uomo con cui sta ancora oggi: Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez, l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram toglie il fiato

Cecilia nella casa più spiata d’Italia ha vissuto una vera e propria trasformazione: è diventata una donna forte, che ha avuto la forza di lasciare in prima serata il suo fidanzato di allora e trovare la felicità con quello che si pensava sarebbe stato un flirt momentaneo e sicuramente non importante. La loro storia fuori è proseguita a gonfie vele e hanno dimostrato che n’è valsa la pena mettere tutto a repentaglio per il loro istinto. Ad oggi sono felici e innamoratissimi, più complici che mai.

Su Instagram sono entrambi molto amati e seguitissimi da milioni di persone ogni giorno, nonostante le riserve iniziali su questa storia che non convinceva a nessuno e che, per molti, era stata costruita a favore di telecamere.