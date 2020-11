Vite in fuga: chi è Claudio Gioè, il protagonista della fiction Rai

Età, carriera e vita privata: tutto su Claudio Gioè, il Claudio Marasco protagonista della nuova fiction Rai Vite in fuga.

Lo abbiamo visto fuggire e cambiare identità nell’episodio iniziale, lo vedremo presto lottare per il suo matrimonio e la sua famiglia in quelli successivi… ma chi è nella vita reale Claudio Gioè, il Claudio Caruana (poi Giorgio Marasco) della nuova fiction Rai Vite in fuga? Scopriamolo insieme.

Claudio Gioè: età, carriera e vita privata

Uomo molto riservato, Claudio Gioè nasce a Palermo nel 1975. Il suo amore perla recitazione nasce quasi per caso e si sviluppa durante l’adolescenza. Mentre frequentava il liceo classico – ha raccontato a Vanity Fair – passò una circolare riguardo un corso di teatro e lui, per curiosità, decise di provare. Ha poi frequentato l’Accademia Silvio d’Amico di Roma ed è stato in seguito scritturato per numerose comparse a teatro.

Il suo esordito sul grande schermo risale al 1988 con The Protagonist di Luca Guadagnino, ma la lista di film e serie in cui figura da allora in poi è decisamente corposa. Per citarne alcuni: I cento passi, Operazione Odissea, Paolo Borsellino, Codice rosso. Nel 2007 ha vestito i panni di Totò Riina ne Il capo dei capi, ma lo vediamo anche in serie come Squadra antimafia – Palermo oggi e Il tredicesimo apostolo.

Per quanto riguarda la vita privata, la riservatezza di Claudio Gioè lascia ben poco spazio ai gossip. In una recente intervista televisiva, Pilar Fogliati ha rivelato di essere stata fidanzata con l’attore per oltre quattro anni, ma nessuno dei due ne ha mai fatto parola nel periodo della loro frequentazione.

