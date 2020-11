L’Eredità, il grande segreto di Massimo Cannoletta

Il concorrente “eterno” de “L’Eredità”, Massimo Cannoletta rivela la ricetta efficace per la permanenza al programma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Eredità (@leredita_fans)

Il celebre quiz show, condotto da Flavio Insinna, “L’Eredità” non è mai stato così emozionante da quando va in onda. Ne son passati conduttori e partecipanti dall’impeccabile intuito, ma questa volta sulla pista più didattica della Rai è atterrato un “marziano” del sapere

Il suo nome è Massimo Cannoletta, divulgatore del sapere ed ex esploratore sulle navi da crociera. Una vita in balìa delle scoperte più emozionanti che il nostro pianeta nasconde. Così Massimo ha imparato molto più di quanto un’altra persona colta come lui abbia potuto fare.

Oggi, grazie a questa sua dote si è circondato di tantissimi fans, a partire dai suoi concittadini di Acquarica. L’avvento a “l’Eredità” rappresenta il salto di qualità decisivo che ha messo in risalto anche altre peculiarità, come la simpatia e la generosità. Ingredienti determinanti che lo etichettano come il campione dei campioni

LEGGI ANCHE —–> L’Eredità, il campione di sempre non ha più rivali: altro record raggiunto

Massimo Cannoletta, il talento de “L’Eredità” dai segreti nascosti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Eredità (@leredita_fans)

Dopo tanta gavetta in giro per il mondo, il divulgatore scientifico, nonchè, campione di sempre de “L’Eredità” su Rai1, Massimo Cannoletta ha scoperto di avere tanti pregi che lo distinguono dai più classici campioni “interrogati” da Flavio Insinna.

L’esperienza di vita da scopritore del sapere culturale e artistico è dettata da un curriculum di base, di tutto rispetto. Una Laurea in Scienze Politiche è ciò che presenta agli addetti, esaminatori dei saggi destini.

Lui però è stato capace di andare oltre e dimostrare che il frutto dei suoi indovini a “L’Eredità” è sintomo di una peculiarità che non tutti possono vantare al giorno d’oggi, soprattutto negli uomini.

Parliamo della “curiosità”, il segreto saliente che lo spinge oltre le aspettative e lo presenta all’Italia intera come il padrone assoluto della saggezza.

LEGGI ANCHE —–> Flavio Insinna, a “L’Eredità” c’è qualcosa che non funziona

Da questa spettacolare e insolita caratteristica vien fuori un talento diverso dagli altri, quello che permette a Massimo Cannoletta di avere ragione dei suoi avversari

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter