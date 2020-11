Francesca Ferragni, dolcissima domenica golosa per lei e Riccardo – FOTO

Dolce domenica mattina per Francesca Ferragni ed il fidanzato Riccardo Nicoletti che si danno alle prelibatezze siciliane

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Francesca Ferragni non è solo la sorella di Chiara ma è anche la secondogenita di Marina Di Guardo e Marco Ferragni, due persone affermate nel proprio ambito professionale. Il padre infatti è un noto dentista mentre la madre una scrittrice rinomata che ha dato solo poche settimane fa alla stampa il suo ultimo thriller “Nella buona e nella cattiva sorte”.

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez: lo stipendio della showgirl argentina

Francesca è seguita da 1,1 milioni di followers su Instagram ma non è possibile reputarla una vera e propria influencer come le sorelle perché la sua attività principale rimane quella dentistica scelta per rimanere stabile sulle orme del padre.

Tra le tre sorelle Francesca è sicuramente quella meno famosa, sul suo conto infatti non si hanno moltissime informazioni. Di lei sappiamo solo ciò che ci comunica tramite le stories di Instagram, nota la sua impressionante trasformazione fisica degli ultimi mesi che continua a sfoggiare con orgoglio dopo l’immensa fatica per raggiungere l’obiettivo tanto agognato.

Francesca Ferragni, “Esiste qualcosa di più buono?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Il suo profilo social è carico di foto che la ritraggono mentre lavora felicemente nello studio della famiglia oppure momenti di vita vissuta con il fidanzato Riccardo Nicoletti. Lui è chitarrista in ben due band, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn, e stanno insieme ormai da dieci anni.

LEGGI ANCHE –> Silvia Toffanin resta ammutolita a Verissimo, il motivo sconvolgente

Scrive lui nel suo profilo per festeggiare l’anniversario: “Nel 2009 con gli @under_static_movement suonavo sul palco principale dell’Alcatraz a Milano e stavo con quella riccia che mi piaceva tanto. Sono coerente come il cemento. Suono ancora negli Under Static Movement e sto ancora con quella riccia che mi piace tanto”. Per i due non esiste la vanità mediatica tanto agognata da Chiara, ma vivono la giornata divertendosi come una normale coppia qualunque che ancora dopo tanto ama stare insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Li abbiamo trovato anche stamattina nel momento della colazione domenicale. “Cannoli a colazione 😍 Esiste qualcosa di più buono?” scrive Francesca nel suo profilo social. Dopo tanti allenamenti una colazione da campioni è concessa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.