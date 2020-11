Grande Fratello Vip, Francesco Oppini, rabbia per le insinuazioni su Tommaso Zorzi: è guerra. Il figlio di Alba Parietti oggi ha visto l’amico allontanarsi nuovamente da lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)

Oggi nella casa il rapporto tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi ha rischiato di essere di nuovo compromesso, quando Maria Teresa Ruta ha accusato Tommaso di catalizzare tutte le attenzioni di Francesco e di trasmettergli malessere con il suo egoismo. Il ragazzo è stato molto male e ha rivelato a Francesco di volersi allontanare da lui perché teme di aver rovinato il suo percorso. Francesco ha provato a rassicurarlo ma lui non ha voluto ascoltarlo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini arrabbiato per la crisi di Tommaso Zorzi: “Sono gelosi del nostro rapporto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)

“A questo punto mi viene da pensare che siano gelosi del nostro rapporto, altrimenti quale altro motivo potrebbe essere?” ha chiesto Francesco, arrabbiato. “Tu non hai rovinato niente. E perché lo va a dire a Tommaso e non a me? Forse perché lui è più sensibile e queste cose le accusa? Tu non ti devi far condizionare, non ti cercherei se mi facesse del male stare vicino a te, se lo faccio è perché soprattutto quando sto male ho bisogno di avere vicino le persone a cui tengo di più“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip, scoppia la lite dopo la puntata: “Tu per me non esisti più!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)