Giorgia Crivello, magliettina troppo corta: si vede tutto – FOTO

Giorgia Crivello ha postato uno scatto bomba sui social network: la ragazza alza troppo la magliettina.

Giorgia Crivello è una donna bellissima e affascinante: i suoi scatti deliziosi condivisi sui social network non passano mai inosservati e spesso mandano in estasi i fan. La nativa di Milano è entrata da tanti anni nel mondo della moda e ha saputo conquistarsi grande spazio anche nel mondo televisivo. La 31enne ha infatti condotto ‘Le Iene Trip’ su Italia 2 e ‘Lucignolo’ su Italia 1. Giorgia, dopo aver avuto anche un flirt con Valentino Rossi, è attualmente legata sentimentalmente al cestita Stefano Laudoni.

Giorgia, poco fa, ha postato sui social una fotografia sbalorditiva. La ragazza non ha i pantaloni e indossa anche una magliettina cortissima che mette in risalto il suo fisico favoloso. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Giorgia Crivello alza la magliettina, si vede tutto

Giorgia ha decisamente esagerato sui social: la conduttrice ha postato uno scatto stupefacente in cui ha messo in mostra il suo fisico da urlo. La Crivello ha un addome pazzesco e le sue gambe sono decisamente da mozzafiato. La 31enne alza troppo la magliettina e una piccola porzione del suo seno è ben visibile.

Il post ha collezionato già 20mila cuoricini e numerosi commenti. Gli utenti stanno commentando con enfasi ed entusiasmo, usando parole eloquenti. La nativa di Milano ha scritto un messaggio molto profondo nella didascalia. “Sono passati 10 anni, ma io non sono cambiata per niente! Rivedere alcune foto mi fa sempre ragionare su quei momenti, su come pensavo, cosa mi piaceva e come mi comportavo… è bello essere autentiche e fedeli a se stesse, senza cedere a mode ed arrivismi!”, si legge.

Giorgia, qualche settimana fa, paralizzò il mondo dei social con uno scatto incredibile. La 31enne piazzò il suo fondoschiena -valorizzato da un piccante perizoma- in primissimo piano.