Giulia Salemi incidente hot nella casa del GF Vip: panico nella notte. Ieri notte c’è stata una festa e quando tutti sono tornati in camera, l’influencer è rimasta senza vestiti davanti alle telecamere

Giulia Salemi è una delle ultime nuove concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Non è la prima volta che la vediamo in quella casa, ha già vissuto questa esperienza al GF Vip due anni fa, quando è entrata nella casa per farsi conoscere ma il suo percorso si è incrociato con quello di Francesco Monte. Tutte le sue attenzioni erano catalizzate su di lui, più che un percorso personale fu un percorso di coppia di cui non rimpiange nulla, ma questa nuova edizione la vede un po’ come il suo riscatto.

GF Vip, Giulia Salemi e l’incidente hot nella casa: panico sul web

Ieri sera i ragazzi hanno fatto festa e si sono molto divertiti grazie a delle parrucche che gli autori gli hanno procurato. Tutti si sono travestiti e hanno fatto imitazioni degli altri concorrenti nella casa, mentre Giulia ha indossato i panni di Tommaso Zorzi. Peccato però che ieri sera, mentre si spogliava, l’è scivolato giù il reggiseno proprio mentre era davanti alla telecamera. Probabilmente neanche lei se n’è accorta, o ha pensato di non essere inquadrata perché in quel momento le telecamere erano su Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

