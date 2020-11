Justine Mattera, il costume c’è ma è un optional: seminuda e incantevole – FOTO

Nuovo scatto bollente per la showgirl Justine Mattera che dà il buongiorno ai fan sui social in micro costume succinto e sgambato

La 49enne Justine Mattera condivide con grande frequenza su Instagram scatti da capogiro che la ritraggono spesso in tenuta ginnica, ma anche gli scatti in abiti sensuali spesso frutto di collaborazioni con grandi fotografi del panorama internazionale.

La showgirl americana, ex moglie di Paolo Limiti, è ancora bellissima e sempre più seducente. Tanti sono gli scatti hot che pubblica sul suo profilo social che conta al momento 458mila follower, e con i quali manda sempre in tilt i suoi tantissimi fan. Il confronto con le giovani influencer non la tocca, sa come mostrarsi e attirare l’attenzione.

Justine Mattera, “Rise and Shine”. Uno spettacolo