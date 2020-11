La Casa di Carta, Úrsula Corberó torna a far sognare nei panni di Tokyo: insuperabile – FOTO

Úrsula Corberó torna a vestire i panni di Tokyo de La Casa di Carta. Lo sguardo di sfida ed il look inconfondibile emozionano i fan.

La Casa di Carta sta per tornare e con lei i suoi complessi ed intriganti personaggi. Di recente numerosi attori della serie tv spagnola hanno condiviso interessanti scatti dal set. A pochi mesi dall’uscita dell’attesissima stagione, anche Úrsula Corberó non si fa attendere e regala ai suoi fan tre meravigliosi scatti nei panni di Tokyo. Il look urban e lo sguardo accattivante non lasciano dubbi: la protagonista è davvero tornata. Vai alla pagina successiva per vedere le foto.

Tokyo de La Casa di Carta, l’annuncio sui social: “She’s back”