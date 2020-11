Lazio-Udinese: le pagelle e il risultato del lunch match

Le pagelle ed il tabellino del lunch match della nona giornata del campionato di Serie A tra Lazio-Udinese, appena terminato.

Fischio finale all’Olimpico, dove si è disputato il lunch match del nono turno del campionato di Serie A tra Lazio ed Udinese. La sfida si è conclusa con il successo degli ospiti per 1-3. Ad aprire i giochi è la squadra di Cioffi con Arslan che, servito da Pereyra, calcia dal limite dell’area e, grazie ad una deviazione, batte Strakosha portando avanti i bianconeri. A pochi secondi dall’intervallo, Pussetto raddoppia sfruttando al meglio una ripartenza bianconera con la difesa dei padroni di casa scoperta. Nella ripresa, a 20 minuti dalla fine, arriva lo 0-3 di Forestieri che chiude definitivamente i conti. Poco dopo, i padroni di casa accorciano le distanze grazie a Ciro Immobile che trasforma un penalty concesso dall’arbitro per un fallo di Musso sullo stesso centravanti biancoceleste.

Lazio-Udinese: il tabellino e le pagelle dell’incontro

Vittoria molto importante per l’Udinese che allontana la zona retrocessione e sale in classifica dal 16esimo al 12esimo posto. Passo falso, invece, per i biancocelesti che perdono l’occasione di agganciare in terza posizione la Juventus, reduce dal pari contro il Benevento di ieri, e la Roma, che sfiderà in Napoli nel posticipo serale.

Lazio (3-5-2): Strakosha 5,5; Patric 5 (76′ Pereira 6), Acerbi 5,5, Radu 5,5; Lazzari 6, Parolo 5,5 (46′ Akpa Akpro 6), Cataldi 5 (46′ Lucas Leiva 6), Luis Alberto 5,5 (63′ Caicedo 5,5), Fares 4,5 (46′ Marusic 5,5); Correa 6, Immobile 5,5. A disposizione: Reina, Furlanetto, Hoedt, Armini, Escalante, Milinkovic, Anderson. Allenatore: Simone Inzaghi 5.

Udinese (3-5-2): Musso 6; Becao 6,5, Nuytinck 7, Samir 6,5; Stryger Larsen 6,5, De Paul 7, Arslan 7 (57′ Jajalo 5,5), Pereyra 7, Zeegelaar 6,5 (57′ Molina 6); Forestieri 7 (80′ Walace s.v.), Pussetto 7. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Bonifazi, Coulibaly, Ter Avest, Deuloufeu, Micin, Palumbo. Allenatore: Gabriele Cioffi 6,5.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Reti: Arslan 18’ (U), Pussetto 45’+4 (U), 71′ Foresteri (U), 74′ Immobile (L) (Rigore).

Ammoniti: Arslan 32’ (U), 45′ Fares (L), 45′ Pereyra (U), 45’+3 Samir (U), 74′ Musso (U), 77′ Lucas Leiva (L), 90’+3 Akpa Akpro (L).

Espulsi: –

Note: 3’ e 4’ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: De Paul (U).

Dopo il successo odierno, la Lazio affronterà, sabato 5 dicembre alle 15:00, lo Spezia in trasferta. Prima della sfida di Serie A, i biancocelesti voleranno in Germania per affrontare il Borussia Dortmund, nel quinto turno della fase a gironi di Champions League. La squadra di Cioffi, invece nel prossimo turno di campionato, ospiterà in casa l’Atalanta, nel match in programma domenica alle 15:00.

