Lucilla Agosti, primo piano incantevole: occhi chiari e capelli luminosi – FOTO

Lucilla Agosti ha deliziato la sua platea con una fotografia meravigliosa: la sua bellezza e i suoi occhi chiari mandano in estasi i fan.

Lucilla Agosti è una conduttrice televisiva e radiofonica molto apprezzata dal pubblico italiano. Dopo aver condotto agli inizi degli anni duemila ‘Azzurro’ su ‘Rete A’, la nativa di Milano passò a ‘All Music’ conducendo un programma che trattava la moda. Nella sua fantastica carriera, Lucilla ha condotto ‘RMC magazine’ su Radio Montecarlo, ha presentato il Dopofestival del Festival di Sanremo nel 2008 e ha recitato nei panni dell’ispettrice Barbara Rostagno in ‘Distretto di Polizia 10’.

Lucilla ha un account Instagram seguito da 105mila follower. La 42enne, poco fa, ha condiviso una fotografia fantastica in cui mette in mostra tutto il suo fascino e la sua bellezza.

Lucilla Agosti, primo piano incantevole: che bellezza

Lucilla, nell’ultimo scatto postato in rete, mette in primo piano tutta la sua bellezza. I suoi occhi meravigliosi incantano i fan mentre le sue labbra fantastiche non passano inosservate. La presentatrice sfodera un sorrisino delizioso.

Il post ha già raccolto 3mila cuoricini e numerosi commenti. Gli utenti stanno postando numerosi apprezzamenti e usando parole chiare. La nativa di Milano ha scritto una didascalia molto profonda. “Non sarà facile. Perché lotto per quello in cui credo. E se lo otterrò me lo sarò guadagnato”, si legge.

Qualche settimana fa, Lucilla mandò in estasi i fan condividendo uno scatto fenomenale sul letto in cui mise in mostra le sue gambe da urlo.