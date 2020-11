Maradona clamoroso, chiesta la riesumazione del corpo: il motivo

Il post funerale del più grande campione di tutti, Diego Armando Maradona è ricco di intrighi familiari: “Voglio la verità!”

A distanza di quattro giorni dalla morte del campione più grande di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, in famiglia si è già scatenata la rivolta per l’accaparramento del materiale lasciato in eredità dal Pibe De Oro.

Si parla di circa 150 milioni di dollari; un patrimonio inestimabile, probabilmente da re-distribuire tra mogli e figli sparsi in giro. A questi ultimi sembra voler aggiungersi un altro componente, presunto figlio del D10S. Ma le intenzioni di Santiago De Lara sembrerebbero prendere una direzione diversa dall’interesse economico.

Mentre il mondo celebra le gesta di un eroe assoluto non solo per il calcio, ma anche per l’uomo fuori dal campo, il corpo che giace rasserenato di Diego Armando non conosce più pace.

Tutto è iniziato da qualche “bontempone” funerario che ha pensato bene di immortalare un selfie con la salma del Pibe. Poi la questione Maradona è finita all’interno delle famiglie, dove l’argentino ha lasciato il segno

La memoria presentata alla giustizia: chi è veramente Santiago De Lara?

Nel computo della spartizione dell’eredità di Diego Armando Maradona non vuol mancare neanche una “vecchia” conoscenza delle sue “bravate”. Si tratta di Santiago De Lara, il ragazzo che ha fatto intendere di non fermarsi di fronte a nulla pur di scoprire la presunta paternità di Diego nei suoi confronti.

E’ questo l’obiettivo del classe 2001 che ha anche allontanato qualsiasi interesse a prendere parte alla “fetta” di patrimonio lasciata in eredità da Diego, come del resto si poteva inizialmente immaginare. “Voglio sapere la verità su chi è davvero mio padre!”. Santiago non ha dubbi, perchè la madre modella prima di morire gli ha rivelato in gran segreto che era stata parte della vita del “Diez”, nel periodo in cui venne alla luce.

Un giorno scoprì che era finito anche su una rivista di gossip locale, nonchè una foto di copertina sotto quella del nativo di Lanus. “Perchè questo paragone mi ero chiesto!?”. Poi De Lara è andato a chiedere lumi al padre adottivo e ha ottenuto una riconferma di ciò che la madre prima di esalare l’ultimo respiro gli aveva rivelato.

Ora Santiago vuol andare avanti e scoprire fino in fondo la paternità di Diego, già chiesta e accettata da lui in persona. Ma poi non se ne fece più nulla. Ora invece è in atto una memoria di giustizia, dove viene chiesta la riesumazione del cadavere di “The King” e applicare il fatidico test del DNA sul suo corpo esanime

