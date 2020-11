Mercedesz Henger e l’allenamento per i glutei: il VIDEO manda in tilt i fan

La bellissima Mercedesz Henger incanta i followers nel video del suo ultimo allenamento: in una versione “sportiva”, l’influencer fa sognare i fan

“La costanza ripaga sempre” – scrive Mercedesz Henger su Instagram, postando un video del suo “prima e dopo” l’inizio dell’allenamento in sala pesi. La bella influencer, che nel giro di 3 anni ha letteralmente stravolto il proprio fisico, ha rivelato ai followers di essere profondamente felice del suo cambiamento. Solo adesso, la figlia di Eva Henger apprezza davvero il proprio corpo, merito dei muscoli e dell’invidiabile tonicità, acquisita tramite il duro lavoro in sala pesi.

“Mitica… ti alleni veramente bene” – si complimentano gli utenti.

Mercedesz Henger: come l’allenamento le ha cambiato la vita

La figlia di Eva Henger non è più la ragazza esile e magra di cui abbiamo memoria. O meglio, è ancora in forma smagliante, ma il suo fisico è completamente cambiato nel giro di 3 anni. Merito del suo fidanzato, il personal trainer Lucas Peracchi, ma anche della costanza della stessa Mercedesz, che non ha mai mollato al fine di ottenere risultati.

La Henger, postando un video del suo “prima e dopo” l’allenamento in palestra, ha mostrato ai followers come le sue forme siano notevolmente cambiate rispetto al 2017. E come, a dispetto di tutte le critiche, Mercedesz si piaccia esattamente così: tonica e muscolosa, con delle curve da far invidia.

Nonostante le critiche, e nonostante moltissimi utenti non sembrino apprezzare questo suo lato da “palestrata”, l’influencer non ha mai perso di vista il proprio scopo. “Ho una muscolatura molto più definita, che può piacere o meno! A me piace ed è sempre stato il mio obiettivo” – ha scritto Mercedesz nella didascalia del post.

Il messaggio lanciato dalla giovane non mira soltanto a spronare i suoi followers, affinché anch’essi possano raggiungere gli obbiettivi fisici desiderati. E’ soprattutto un messaggio di accettazione di sé e del proprio corpo, indipendentemente dai canoni estetici prefissati dalla società.

