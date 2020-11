Le pagelle ed il tabellino del match della nona giornata del campionato di Serie A tra Napoli-Roma, appena terminato.

Si è appena concluso il match valevole per la 9^ giornata di campionato con la vittoria del Napoli che ha battuto in casa la Roma per 4-0. A decidere l’incontro la rete di Insigne al 31′, di Fabian Ruiz al 64′, di Mertens all’81’ e di Politano all’87’.

LEGGI ANCHE –> Lazio-Udinese: le pagelle e il risultato del lunch match

Napoli-Roma: il tabellino e le pagelle della gara

Nel giorno del lutto per Diego Armando Maradona la squadra di casa omaggia il ‘Diez’ con un commovente saluto a inizio gara, il capitano Lorenzo Insigne deposita la maglia numero 10 e torna ad indossare la 24.

Importante successo per il Napoli che batte al San Paolo i giallorossi 4-0, guadagnando tre punti importantissimi per i piani alti della classifica.

Infatti la squadra di Gattuso, con la vittoria odierna agguanta Roma e Juventus al quarto posto con 17 punti.

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Manolas 7, Koulibaly 6.5, Mario Rui 7; Fabian Ruiz 7, Demme 7 (83′ Lobotka s.v.), Zielinski 6.5 (77′ Elmas 6); Lozano 6.5 (67′ Politano 7), Mertens 7 (83′ Petagna s.v.), Insigne 7.5. A disposizione: Ospina, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Llorente. Allenatore: Gattuso.

Roma (3-4-2-1): Mirante 5; Ibañez 5, Cristante 5.5, Mancini 6 (37′ Juan Jesus 5); Karsdorp 5, Veretout 5.5 (1′ st Villar 5.5), Pellegrini 5.5 (79′ Mayoral s.v.), Spinazzola 5.5; Pedro 5.5, Mkhitaryan 5; Dzeko 5 (71′ Carles Perez 6). A disposizione: Pau Lopez, Farelli, Bruno Peres, Feratovic, Calafiori, Diawara, Providence. Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Reti: Insigne 31′ (N). Fabian Ruiz 64′ (N), Mertens 81′ (N), Politano 87′ (N).