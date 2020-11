Pandemia Covid19. Un medico su Facebook: “Lo faccio per la mia famiglia”

Pandemia Covid19. Un medico della rianimazione dell’ospedale di Perugia ha scritto su Facebook un sentito post in cui dice che farà un sacrificio per la sua famiglia

Mentre fuori dagli ospedali c’è chi dibatte su colori assegnati alle regioni e normative da confermare e modificare per il venturo DPCM, che vedrà la luce il prossimo 4 dicembre, l’esercito degli operatori sanitari continua la sua guerra. Lo scontro è quotidiano e costante contro un nemico invisibile e subdolo, quale ha dimostrato di essere il Coronavirus.

Alcune Regioni hanno cambiato fascia di gravità. Lombardia, Piemonte e Calabria migliorano il loro status e sono passate in zona arancione. Bene anche Sicilia e Liguria che approdano in area gialla.

Pandemia Covid19. Le parolre del dottor Galzerano

Non ha importanza il colore che verrà assegnato ai vari territori dalle decisioni dei rappresentanti polici; Antonio Galzerano, medico 44enne della rianimazione dell’ospedale di Perugia, la sua scelta l’ha già fatta. La comunica tramite un post particolarmente sentito su Facebook che ha già fatto il giro sel web. Rinuncerà al Natale, alla tradizione, alla famiglia.

“Tutti gli anni aspetto il Natale , come di consuetudine, per rivedere i mei cari, per riabbracciarli , per sorridere e stare bene insieme. Questo Natale rinuncio alla tradizione, quella a cui sono strettamente legato” – ha scritto.

Lo stesso dottore Galzerano sottolinea come ovviamente senta la mancanza dei suoi cari, tuttavia l’affetto che li unisce è più forte delle distanze fisiche: “La mia famiglia non è lontana, anzi è vicina, è tutti i giorni accanto a me: è nei miei pensieri e c’è ogni volta che ne ho bisogno”.

Il suo è un atto di responsabilità, di salvaguardia verso coloro a cui vuole bene, di amore per proteggerli da ciò che lui vive e vede tutti i giorni: “A Natale c’è un colore che ci unisce: non sarà nè rosso, nè arancione, nè giallo, nè verde. Ho deciso di colorare io la distanza che mi separa dai miei affetti: sarà l’azzurro che rappresenta per me la speranza di tornare alla vita di prima per apprezzarla e amarla più che mai”.

Antonio Galzerano auspica quindi un futuro migliore. Il covid ha solo messo in ombra la bellezza della vita di prima. Una volta finito tutto, torneremo ad apprezzarla con uno sguardo rinnovato e più attento. Ha racchiuso tutte le sue impressioni, ciò che ha toccato realmente con mano, in un libro, ‘L’azzurro e il grigio. Diario di un medico dentro e fuori la terapia intensiva’, edito da Morlacchi.