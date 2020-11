Romina Power, il post commovente di Instagram: “Era uguale a me”

L’artista statunitense, Romina Power ha pubblicato una foto con tanto di post “strappalacrime” su Instagram, rivelando l’identitĂ di una persona davvero speciale: “Due gocce d’acqua”

Non smette mai di sognare una persona dal cuore dolcissimo come lei. Parliamo della famosa artista statunitense, Romina Power che da un pò di tempo a questa parte, ogni giorno, si rende protagonista di un gesto commemorativo.

Il ritorno nella sua amata Puglia, dove ha vissuto insieme all’ex marito Al Bano ha fatto intendere ad un possibile riavvicinamento al passato. Indiscrezione che ha fatto infuriare Loredana Lecciso, che a detta di qualcuno avrebbe raffreddato i rapporti con il cantante, oggi giudice di “The Voice Senior”.

In attesa di possibili e sorprendenti sviluppi su un intreccio amoroso che avrebbe del clamoroso, Romina ha deciso di aprire il cuore ai sogni che coltivava nel passato piĂą remoto. Si tratta del periodo in cui la cantante condivideva la sua quotidianitĂ con Al Bano e i suoi figli

Romina Power, la speranza è l’ultima a morire

Il mese di Novembre per Romina Power, da tanti anni a questa parte è una “vetrina” di ricordi senza tempo. L’artista di New York ha deciso di aprire il cuore alla nostalgia e magari ad un sogno proibito che se si dovesse concretizzare, avrebbe davvero del clamoroso.

Ogni giorno Romina è sempre molto attiva su Instagram, dove non manca mai una foto della sua piccola Ylenia Carrisi. La scelta è dettata dal fatto che il mese corrente cade nel ricordo della nascita della piccola pargola, avuta dal Carrisi padre, “sedotta e abbandonata” ad un destino indecifrabile.

Al Bano ha riposto i remi in barca sulla presunta esistenza della figlia, mentre la Power dopo tanti viaggi e peripezie alla ricerca di Ylenia spera ancora in un ritorno in Italia.

Nel frattempo per “lenire” le cicatrici del suo cuore, dovuti alla scomparsa improvvisa nel lontano 1994, Romina è solita ricordare Yilenia a modo suo. Come del resto l’incredibile somiglianza alla madre, nell’ultima foto pubblicata dall’artista con tanto di post “strappalacrime”: “Due gocce d’acqua”

