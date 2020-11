Sabrina Ferilli, clamoroso fuori onda a “Tu Si Que Vales”

Sabrina Ferilli è stata protagonista di uno scherzo durante la puntata finale di Tu si Que Vales. Che cosa è accaduto e come ha reagito

Si sono spente all’improvviso le luci durante la trasmissione Tu si que Vales, giunta alla puntata finale, in diretta. Il motivo riguarda uno scherzo realizzato ai danni di Sabrina Ferilli, giudice della gara.

La conduttrice Belen annuncia la pubblicità e cala il buio totale. Tramite una telecamera ad infrarossi, il pubblico ha continuato a poter vedere cosa stava accadendo in studio. L’attrice romana, seduta accanto a Maria De Filippi, cerca il suo sostegno e le dice: “Ma siamo in diretta? Non garantisco Maria, dirò un sacco di parolacce, siamo in diretta. Sarà una carneficina”. La De Filippi ha cercato di tranquillizzare l’amica e collega che ha fatto un balzo sulla poltrona su cui era seduta.

La parolaccia in diretta di Sabrina Ferilli

Una voce dall’oltretomba chiama il suo nome: “Sabrina, Sabrina”. La Ferilli è impaurita. Le luci pian piano si alzano e fa la sua apparizione Nebula, una donna a metà tra zombie e fantasma, che inscena un siparietto con l’attrice romana. Cerca il suo uomo: “Vieni qui Sabrina, aiutami”. La Ferilli ironizza: “Questa sarà una finale che ci ricorderemo per tanti motivi”. L’altro giudice di gara, Gerry Scotti (tornato al suo posto dopo l’isolamento da Covid), all’arrivo di Nebula, scherza e dice: “Assomiglia a Platinette. Sembra la sua voce”.

All’improvviso la poltrona di Sabrina Ferilli prende vita e, telecomandata, inizia a girare per tutto lo studio. L’intramezzo si conclude realmente con lo stacco pubblicitario, ed è a questo punto che arriva l’inaspettato. La puntata è stata trasmessa in diretta, il microfono della Ferilli era ancora acceso quando, fuori onda, la si sente chiaramente dire una parolaccia. Del resto, lei stessa aveva annunciato sarebbe accaduto: “Ma vaf*****lo!” Promessa mantenuta.

L’attrice piace porprio per questa sua spontaneità. A gran voce, su Instagram, il pubblico chiede la sua riconferma pure per la prossima edizione: “Vi prego, voglio Sabrina anche nelle prossime edizioni, ditemi che ci sarà”, ” Nebula + Sabrina mi fanno morire”, “Sabrina, invidiabile da tutto il mondo”.

