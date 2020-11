Sara Croce, “Madre Natura” illuminata dal sole, ma non si accorge che è scoperta – FOTO

La “Bonas” di “Avanti Un Altro”, Sara Croce incanta con la sua encomiabile bellezza su Instagram: ma è scoperta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

La bellezza di Sara Croce è diventata una costante agli occhi di tutti gli “ispettori” della moda. Mentre lei si prepara al meglio per la nuova avventura ad “Avanti Un Altro!”, presumibilmente in onda dal prossimo Gennaio, salvo rinnovate restrizioni

L’ultimo periodo per la “Bonas” preferita di Paolo Bonolis è stato abbastanza travagliato. Il motivo per il quale, l’immagine di Sara sarebbe in discussione è dato dal periodo di frequentazione con il nobile magnate Vasfi.

Quest’ultimo ha minacciato la Croce di presentare un esposto alla giustizia per la restituzione del denaro speso durante le giornate trascorse in compagnia della modella: oltre 1 milione di euro. Alla luce dei fatti, anche la Bonas ha voluto tutelarsi e sembrerebbe in atto un cambiamento del profilo di avvocatura, per cercare di respingere le accuse del potente magnate

Sara Croce “bollente” su Instagram: il web s’infiamma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

La supermodella di Garlasco, Sara Croce non vuole rovinare l’immagine di purezza e delicatezza che la contraddistingue. Pur di apparire innocente di fronte alla giustizia si è affidata ad un corpo di avvocati di fama, che condannerebbero l’ex fidanzato magnate a deporre le armi “pesanti” sulle accuse mosse contro di lei.

La determinazione e il coraggio sono due caratteristiche predominanti del suo aspetto caratteriale, anche se difficilmente riescono a rivelarsi al suo pubblico. In parallelo alle molteplici capacità di Sara domina in maniera piuttosto evidente un profilo di bellezza di assoluto valore.

Si tratta di una ricchezza personale che solo pochi possono vantare e lei non batte mai ciglio, nell’evidenziare questa capacità. La testimonianza più concreta è certamente visibile tra le apparizioni dell’affascinante Bonas su Instagram, dove vanta quasi 800 mila follower.

Un dato numerico di tutto rispetto che rispecchia in pieno le preferenze rivolte ad un personaggio pubblico che non ha mai smesso di far sognare la piazza. Come nell’ultimo incantevole ritratto, dove Sara appare vestita alla moda, al pari delle predilette di “Madre Natura“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Anche stavolta la bellezza incandescente di Sara è “bagnata” dai raggi del sole che scoprono un repertorio fisico ai limiti della perfezione. Ovvero il “fiore all’occhiello” di un paesaggio sensuale, primeggiato dalle forme

