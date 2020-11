Sara Croce in “weekend mood”: top scollato e sguardo incandescente – FOTO

Nuovo scatto pubblicato dalla valletta di Avanti un altro, Sara Croce. La troviamo già proiettata nel suo “weekend mood”, è bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce è una modella 22enne conosciuta per essere stata la quarta classificata a Miss Italia 2017, concorso che le ha aperto la carriera verso il ruolo di Madre Natura in “Ciao Darwin 8”. Nel 2019 poi è diventata valletta di “Avanti un altro”, il programma condotto da Paolo Bonolis, e per i suoi fan una bella sorpresa. Sara tornerà a calcare il palco del programma Mediaset a gennaio 2021.

Sara nell’estate 2019 ha avuto un flirt con Andrea Damante, poi ex di Giulia De Lellis. Molto controversa invece la storia di circa sei mesi avuta con il 56enne petroliere iraniano Hormoz Vasfi che l’ha citata in giudizio chiedendole oltre 1 milione di euro per ciò che ha speso quando si frequentavano. La Croce però sembra abbia cambiato avvocato – Laura Cossare – e punta a una nuova strategia difensiva per far cessare questa piaga che le pesa addosso.

Sara Croce è pronta per il suo mood da weekend