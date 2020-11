Silvia Toffanin resta ammutolita a Verissimo, il motivo sconvolgente

Daria Bignardi si è confessata nello studio di Verissimo, il rapporto con gli ex mariti e con la madre malata ne hanno rivelato un lato sensibile

Ieri pomeriggio nel salotto Mediaset di Verissimo ha fatto il suo ingresso la giornalista Daria Bignardi che intervistata da Silvia Toffanin ha raccontato una versione inedita di sé stessa parlando dell’ex marito, del suo ultimo libro e del rapporto con la madre malata. Daria ha raccontato vari episodi legati al genitore e ha descritto la sua come una famiglia “molto divertente”.

“Mia madre – ha raccontato la giornalista a cuore aperto – mi ha rovinato la vita e allo stesso tempo me l’ha salvata. Era malata di ansia ossessiva. Io sono andata via di casa molto presto non a caso. Mia madre mi ha telefonato ogni mattina alle 9, ovunque io fossi. Io mi facevo trovare perché l’ansia è una malattia. Io ancora la notte mi sogno di doverla chiamare e di non trovare il telefono”.

Daria parla dell’amore incondizionato verso la madre morta e delle sue fobie, aspetto che lascia ammutolita Silvia: “Ovviamente l’ansia l’ho ereditata, ma ho provato a salvare i miei figli. Quando è mancata all’improvviso mia madre, ho scritto il libro Non vi lascerò orfani per riempire il vuoto. È meglio essere amati male che non essere amati. Io ci ho litigato tutta la vita, ma quando è morta ha lasciato un vuoto enorme”.

Daria Bignardi, il libro e gli ex mariti

Durante l’intervista la conduttrice ferrarese de L’Assedio, ha riferito di aver portato per Silvia una copia del suo libro “Non vi lascerò orfani”. Silvia Toffanin ha perso la mamma da poco e Daria spiega che molte persone che lo hanno letto hanno trovato sollievo nelle sue parole, un libro che regala un briciolo di conforto a chi ha subito una perdita importante come quella di un genitore o un parente stretto.

Daria è un volto noto del piccolo schermo, prima conduttrice delle primissime edizioni del Grande Fratello, poi conduttrice di vari programmi di cronaca e interviste, spirito libero e a tratti molto eclettico. Alla Toffanin ha raccontato anche un accenno della sua vita privata e degli ex mariti.

Il primo marito è Nicola Manzoni, un insegnante di filosofia dalla cui unione nasce Ludovico, poi però dopo 8 anni la separazione e il secondo matrimonio con Luca Sofri nel 2004 e la nascita di Emilia. Anche questo matrimonio però finisce nel 2019 e sempre nello stesso anno la Bignardi inizia a frequentare Stefano Carlo Aletti. Con i padri dei suoi figli esiste stima e affetto, confessa Daria.

