Tommaso Zorzi scoppia in lacrime: le dure parole di Maria Teresa Ruta su lui e Francesco

Tommaso Zorzi scoppia in lacrime: le dure parole di Maria Teresa Ruta. L’influencer oggi al Grande Fratello Vip ha avuto una conversazione con lei che lo ha fatto stare molto male

Tommaso Zorzi oggi è scoppiato in lacrime dopo una conversazione avuta con Maria Teresa Ruta in mattinata. La donna parlandogli, ha detto che “succhia” l’energia di Francesco e ha fatto intendere attraverso un certo giro di parole che è troppo egoista in questo rapporto con lui. Tommaso ci è rimato malissimo e ha deciso di allontanarsi dal suo amico, chiedendogli anche di non pranzare insieme perché il solo pensiero di “isolarlo” insieme a lui lo faceva stare male. Dopo pranzo, è andato a letto ed è stato raggiunto da Francesco Oppini e Stefania Orlando che hanno provato a confortarlo.

Grande Fratello Vip, crisi di Tommaso Zorzi: “Ho danneggiato Francesco, gli ho rovinato il percorso”

“Ho rovinato il percorso di Francesco, ho rovinato tutto, sono troppo egoista con lui” ha rivelato Tommaso tra le lacrime. “Io ho troppa stima nei confronti di Maria Teresa per vederci malizia quindi credo che lei abbia ragione e ora faccio mille passi indietro con Francesco. Anche il fatto che ora voi siate qua a dispiacervi per me, per favore no, non dovete farlo. Sto catalizzando la vostra attenzione, questo è esattamente quello che dice lei“.

