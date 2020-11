Incidente stradale in luna di miele: tragico destino per una coppia di giovani sposi

Una coppia di giovani sposi è morta mercoledì in un tragico incidente stradale consumatosi mercoledì nelle Florida Keys (Usa).

Una coppia di neo sposi è deceduta durante la loro luna di miele in un gravissimo incidente stradale nella serata di mercoledì. La tragedia si è consumata nelle Florida Keys, una striscia di isole tropicali negli Stati Uniti. Stando alle prime informazioni le due vittime, un ragazzo di 30 anni e la moglie di 23, si trovavano a bordo di un’auto che si è scontrata con un pick-up condotto da un uomo 62enne. Uno scontro molto violento che non ha lasciato scampo ai due sposini. Gli occupanti del pick-up sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari sono arrivati gli agenti della Polizia che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Leggi anche —> Australia, difende la fidanzata da un’aggressione: ragazzo 26enne muore accoltellato

Usa, tragico incidente stradale: giovane coppia di sposi muore durante la luna di miele

Due morti e tre feriti, due dei quali in gravi condizioni. Questo il tragico bilancio di un incidente consumatosi mercoledì 25 novembre nelle Florida Keys (Usa). A perdere la vita William Harrell di 30 anni e sua moglie Blakley Harrell di 23 anni. La coppia, come riporta la redazione del Miami Herald, si era sposata quattro giorni prima e si trovava in luna di miele. Stando alle prime ricostruzioni della tragedia, i due neo sposi viaggiavano a bordo di una Toyota Corolla che si è un pick-up Ford, su cui viaggiavano, oltre al conducente 62enne, due donne di 58 e 62 anni.

Sul posto sono subito arrivati i paramedici, ma per i due giovani coniugi non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso di William e Blakley, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’impatto. Il conducente del pick-up, riporta il Miami Herald, è rimasto ferito lievemente, mentre le due donne a bordo hanno riportato gravi traumi e sono state elitrasportate in ospedale, dove ora si trovano ricoverate.

Intervenuti anche gli agenti della polizia della Florida che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro e risalire alle sue cause. Dai primi rilievi, pare che tutti i soggetti coinvolti indossavano la cintura di sicurezza, ma adesso la polizia sta indagando per capire se i conducenti possano aver consumato sostanze alcoliche prima di mettersi alla guida.

William Harrell detto”Rowdy“, riferisce il Miami Herald, aveva lavorato aveva lavorato di recente come membro dell’equipaggio per il team NASCAR Hendrick Motorsports. Il pilota della scuderia, Alex Bowman, dopo la tragedia ha pubblicato su Twitter una foto con William scrivendo: “Rowdy era tutto ciò che ha fatto la squadra 88, la squadra 88″.

Leggi anche —> Irlanda, genitori credevano che il figlio avesse l’influenza: morto bimbo di 11 anni

Rowdy was everything that made the 88 team, the 88 team. The biggest personality and the best person. He was the happiest person you’d ever meet, and that was only reenforced by his wife Blakley. Rip to an absolute legend. You’ll be missed every single day brother. pic.twitter.com/ouvflY1M7h — Alex Bowman (@AlexBowman88) November 25, 2020

Prima della sua carriera in NASCAR, Harrell ha giocato in tre stagioni di campionato come linebacker centrale per la squadra di football dell’Università dell’Alabama.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.