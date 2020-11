Valentina Vignali con una foto pubblicata sui social network è riuscita letteralmente a far impazzire le sue migliaia di fan

Sguardo deciso e sorriso ammaliante, così si presenta ai suoi follower di Instagram la bellissima Valentina Vignali. La campionessa di basket ha pubblicato sul famoso social network una stupenda foto che sfrutta sapientemente l’espressività del bianco e nero. Valentina, con alle spalle le bellezze dell’Appia Antica, guarda direttamente verso l’obiettivo quasi con lo scopo di ipnotizzarlo. I lunghi capelli neri ricadono sensuali nella profonda scollatura fino ad accarezzare quel desiderabile décolleté a stento racchiuso in quello che sembra essere un vestitino con una fantasia a fiori. Bella e magnetica come una di quelle attrici che hanno raccontato l’Italia nel dopoguerra. La cestista in questo scatto punta tutto sulla profondità dei suoi fantastici occhi e lo fa anche nella didascalia che è una citazione “Da quello sguardo carico di tempesta vedo che il tuo cuore non è fatto per feste tranquille”.

Valentina Vignali e Flavio Briatore

Valentina Vignali seguendo il suo carattere schietto e sincero non la manda certamente a dire a chicchessia. Ospite, anche se solo in collegamento da casa, del salotto di Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso la cestista ha espresso la sua opinione sullo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. In particolare a scatenare i commenti della bella Valentina è stata l’idea che l’imprenditore possa essere considerato un uomo affascinante e appetibile per diverse donne. Secondo la Vignali infatti sarebbe assurdo considerare Briatore come uno degli uomini più desiderati del nostro paese spingendosi addirittura a dichiarare che l’imprenditore “cadrebbe a pezzi”. Su Briatore la modella di Rimini sembra essere davvero un fiume in piena tanto da non riuscire ad essere contenuta dalla padrona di casa.

Valentina sembra avere davvero le idee chiare sul proprietario del Billioner: “Briatore affascinante? Ma se ha 97 anni…non ci farei nemmeno il brodo“.

