Vite in fuga, anticipazioni 30 novembre: una lettera anonima

Vite in fuga, anticipazioni 30 novembre: Claudio trova un nuovo lavoro, ma la serenità dura poco. Una lettera anonima turba l’equilibrio dei Caruana.

Prosegue la fuga di Claudio Caruana e sua moglie Silvia Stellati, costretti a lasciare Roma insieme ai figli a seguito di uno scandalo bancario. Accusato di aver rubato un’ingente somma di denaro ed aver poi ucciso l’amico Riccardo, Claudio prova a rifarsi una vita ad Ortisei, sotto il falso nome di Giorgio Marasco. Inizia così l’avventura di Giorgio ed Anna, divisi tra il tentativo di ricominciare a vivere ed un legame con il passato troppo forte per essere spezzato.

Vite in fuga, le anticipazioni 30 novembre

Dalle anticipazioni di lunedì 30 novembre scopriamo che i Caruana sono ancora in pericolo. La famiglia decide di rivolgersi nuovamente a Casiraghi, l’agente dei servizi segreti che all’inizio della loro avventura li ha aiutati a trovare rifugio ad Ortisei. L’uomo si impegna per trovare a Claudio un lavoro come guardia giurata, ma ciò non basta per riportare la serenità. Una lettera anonima giunge infatti a turbare i fragili equilibri dei due ragazzi e dei loro genitori. Il mittente li conosce bene e sa che sono vivi, ma soprattutto non esita a ricattarli. Di chi si tratterà?

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che l’ispettrice Serravalle è sempre più vicina alla verità. Approdata ad Ortisei, la donna scopre che Gloria, amante di Claudio, è scappata in Brasile. Prima di far perdere le sue tracce, però, la donna ha rubato un’ingente quantità di denaro. Nel frattempo Ilaria inizia a pensare che la lettera sia stata scritta da Gabriele, suo ex fidanzato.

