Wanda Nara, irriconoscibile: nuovo styling per lei, il look indiano le dona – FOTO

La showgirl argentina Wanda Nara infiamma i social network con una nuova foto. Ha postato lo scatto di un nuovo shooting svolto in Argentina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

L’imprenditrice Wanda Nara solo ieri ha postato uno nuovo scatto ai limiti della sensualità più provocante, per la gioia dei fan che la seguono nelle sue giornate con un entusiasmo intenso. L’abbiamo lasciata senza reggiseno di fianco al suo cavallo mentre si copre parzialmente mandando però su di giri il web: è atterrata solo poche ore fa a Buenos Aires, sua terra natale, e non ha perso un attimo per far sentire la sua anima latina che per molto tempo è stata soffocata nella grande casa parigina dove si trova con la famiglia e il marito Mauro Icardi.

Non si vedeva da tempo una Lady Icardi così sensuale. Eravamo abituati a vederla in tenuta ginnica intenta a svolgere i suoi allenamenti di workout casalingo, look succinti con seno sempre in bella mostra ma ormai diventati quasi “statici” per la ripetitività delle pose e dello sguardo cupo.

L’arrivo in Argentina sembra averla rianimata e allegrata, è con la sua famiglia e sembra che la vita le scorra ancora nelle vene sudamericane. ll momento, immortalato su Instagram ha generato in poche ore oltre 103mila like da parte di fan che sembrano aver apprezzato molto.

Wanda Nara, nuovo shooting con outfit indiano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Troviamo Wanda con un nuovo look a cui non siamo mai stati abituati: per l’ultimo shooting realizzato da Anita Korman veste Rocio G., brand d’abbigliamento che ci porta a fare un giro lungo la costa ovest americana, giù per le maestose Ande, nelle profonde Pampas e in Patagonia.

Wanda indossa un completo color crema e terra bruciata, un top carico di conchiglie bianche e dei pantaloni decorati con tasconi e fibbie tipiche indiane e di chi va spesso a cavallo. I capelli voluminosi le poggiano sulle spalle, il trucco è carico ma non invasivo, forse molto più sensuale rispetto a quando si esibisce svestita per attirare la curiosità dei fan ed esibire le forme generose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Anche il marito sembra apprezzare, infatti le commenta lo scatto condiviso con una fiammella. Queste poche ore in Argentina sembra le stiano facendo bene, si è riaccesa quella fiammella che da tempo non vedevamo più nel suo sguardo.

