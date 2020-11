Angelina Jolie: le sconcertanti novità sull’operazione chirurgica

La travagliata esperienza di Angelina Jolie: sconcertante rivelazione della beniamina di Hollywood in seguito agli interventi di prevenzione.

La celebre attrice hollywoodiana, nata a Los Angeles e cresciuta tra i set cinematografici, ha fatto recentemente un’importante rivelazione. Angelina Jolie sarà in onda questa sera sul piccolo schermo sul canale Paramount. La pellicola cinematografica in questione, che la vede come protagonista assieme all’attore britannico Clive Owen, è Beyond Borders, ovvero “Amore senza confini”. Il film risale al 2003 ed appartiene al genere di commedie drammatiche, realizzato dallo stesso regista neozelandese di Casino Royale, Martin Campbell. Per questa sera è previsto un record di ascolti, nel frattempo però a crescere è anche il timore di tutti i suoi fan.

Angelina Jolie e la drastica decisione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelina Jolie (@angelinajolie_offiicial)

La protagonista di Gia – Una donna oltre ogni limite e Ragazze Interrotte, ha fatto sognare fin dai suoi esordi moltissimi cinefili in tutto il mondo, adesso trasmette loro una forte preoccupazione. L’attrice statunitense si era sottoposta ad alcuni interventi chirurgici in maniera preventiva, dati i casi di malattie tumorali verificatisi nel suo nucleo familiare. In passato sia la madre e che la zia si erano entrambe ammalate, portando al decesso della prima.

A quel punto Angelina, dopo aver fatto alcuni test genetici e vista la sua predisposizione, ed il rischio che essa potesse comportare su di lei in futuro, aveva deciso di ricorrere repentinamente alla rimozione di alcuni organi che avrebbero potuto maggiormente essere attaccati, tra cui il seno e le ovaie. La decisione di ricorrere a tale intervento era stato giudicato in primis quasi estremo da parte dell’équipe medica di sua fiducia. Sebbene le intenzioni di Angelina fossero mosse da un timore più che fondato, a causa delle esperienze passate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ro 🇦🇷 (@nostalgic90ss)

Lei stessa ha assicurato di aver preso, anche a distanza di anni, la decisione più saggia e che le permettesse inoltre di essere più serena. L’intervento è stato delicato e le ha comportato delle difficoltà soprattutto a livello emotivo. Eppure dopo essersi rimessa in forze ha dimostrato come talvolta nella vita sia meglio agire in maniera preventiva piuttosto che attendere che sia troppo tardi.

