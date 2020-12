Antonella Fiordelisi in uno scatto di grande sensualità sul suo profilo Instagram: la posa maliziosa ne esalta il lato B

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Antonella Fiordelisi🌸 (@antonellafiordelisi)

Già da qualche anno, è uno dei nomi più famosi nel mondo del gossip, e su Instagram. Ancora giovanissima, Antonella Fiordelisi è diventata comunque una presenza fissa nel mondo dello showbusiness. 22 anni, originaria di Salerno, negli scorsi anni ha avuto presunti flirt con personaggi famosi, come ad esempio Gonzalo Higuain, ex attaccante di Napoli e Juventus. Schermitrice nel giro della nazionale italiana, si sta affermando anche come influencer ed è al centro delle cronache da circa un anno per la sua relazione con Francesco Chiofalo. Una relazione molto discussa, ma che per ora sta andando davvero a gonfie vele, con Francesco che ha già anticipato il ‘regalo’ di Natale per la sua Antonella dedicandole il suo primo singolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonella Fiordelisi, presentazione da brividi su Tik Tok: curve in movimento – VIDEO

Antonella Fiordelisi, quanti complimenti per il suo lato B da paura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Antonella Fiordelisi🌸 (@antonellafiordelisi)

Sui social, Antonella può comunque contare su numerosissimi ammiratori. Dotata di grande fascino e di un fisico davvero esplosivo, fa incetta di like e commenti praticamente ad ogni suo scatto. L’ultimo, la propone in una posa davvero provocante. Inginocchiata su una gamba, solleva l’altra mettendo in mostra curve da infarto e in particolare un lato B da urlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonella Fiordelisi, shooting da urlo: intimo nero e tacchi alti, una venere – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Antonella Fiordelisi🌸 (@antonellafiordelisi)

Le sue forme sinuose non possono in alcun modo passare inosservate e infatti arrivano anche stavolta, da parte dei followers, moltissimi complimenti. Pienamente meritati, a nostro avviso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter