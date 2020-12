Antonella Mosetti, il filmato che ha fatto impazzire tutti: una bambola VIDEO

Antonella Mosetti, il filmato che ha fatto impazzire tutti: una bambola. La showgirl ha fatto girare la testa con il video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Antonella Mosetti è una delle showgirl e opinioniste più amate della televisione. Non le manda di certo a dire ed è per questo che si è sempre distinta in questi anni dalle sue colleghe. Ha esordito tanto tempo fa a Non è la Rai, per un po’ di anni è stata lontana dalle scene ed è tornata più carica che mai quando ha partecipato insieme a sua figlia Asia Nuccetelli alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Lì ha avuto modo di farsi conoscere anche dai più giovani che non avevano ancora avuto l’occasione di farlo.

Antonella Mosetti e il video che ha fatto impazzire i suoi numerosi fans su Instagram

Avrebbe potuto rivelarsi un’edizione disastrosa, a causa della sbandata che sua figlia Asia si prese per Andrea Damante, che all’epoca era fidanzato da pochi mesi con Giulia De Lellis. La giovanissima Asia aveva seguito il trono e si era presa una cotta per il ragazzo e, quando l’influencer entrò nella casa per fare una sorpresa al suo fidanzato, ci fu una lite perché accusò Asia di provarci con lui. Antonella si mise in mezzo per difendere la figlia e attirò l’odio dei tanti fans della coppia.

