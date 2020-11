Barbara D’Urso vittima di un incidente e viva per miracolo: “Mi è caduta…”

La Regina e conduttrice della Mediaset, Barbara D’Urso ha rischiato di perdere la vita. E’ davvero viva per miracolo!

Nonostante sia lei, il precursore del Gossip italiano, Barbara D’Urso, stavolta si è concessa in un’intervista choc che ad ascoltarla fa ancora venire i brividi lungo la schiena! La cosiddetta “regina” della Mediaset ha rilasciato alcune dichiarazioni che riguardano la sua vita personale.

Non eravamo affatto abituati ad una “caduta” simile della presentatrice napoletana, vittima di un giustificato calo di personalità. Ma in questi casi si tratta di comprensione umana, perchè al di là di tutto resterà sempre la donna più amata e seguita da tutta Italia a regnare con i suoi scoop e pettegolezzi di quartiere.

E’ Barbara che mantiene il ritmo della conduzione, “spogliando” gli interessi dei suoi ospiti, ma stavolta la “Carmelita” di Pomeriggio 5, Live Non è la D’Urso e Domenica Live non ha potuto fare a meno di raccontare un aneddoto che riguarda la sua vita e che ha davvero del clamoroso!

Barbara D’Urso e l’intervista choc: “Stavo per morire”

Difficilmente si concede alle interviste, ma stavolta non ha potuto fare a meno di rivelarsi in pubblico, davanti al suo “popolo”. Barbara D’Urso ha parlato al Corriere Della Sera con il cuore “straziato” tra le mani: “Non potete capire cosa mi stava per accadere…”

Così la “Carmelita” di Canale 5, come suo solito tiene sulle “spine” i fans del Gossip, ma i giochi si ribaltano improvvisamente. E’ lei l’ospite di un destino quasi crudele, che stava per sottrarla clamorosamente alla sua platea più incuriosita.

Ora che a distanza di un anno, il clima è tornato distensivo, la D’Urso può raccontare tutto senza freni! La presentatrice partenopea è praticamente viva per miracolo. Accadde l’anno che ci siamo già lasciati alle spalle da un bel pò…

Forse saranno stati i troppi impegni ravvicinati ad alimentare una distrazione quasi “fatale”. Un pezzo di cristallo le avrebbe sfiorato l’orecchio e la mandibola, ma bastava che la traiettoria puntava dritta e leggermente più in basso che interessava un punto vitale “…e non ce l’avrei fatta”. La notizia più bella e “rilassante” a distanza di un anno dall’accaduto, però è che Barbara è di nuovo tra noi a offrirci belle sorprese

