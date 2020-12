Beautiful, anticipazioni 1 dicembre: le condizioni di Katie peggiorano drasticamente e Bill non sa cosa fare. Nel frattempo Quinn discute con Eric.

La situazione di Katie si fa sempre più drammatica. Dopo essere caduta rovinosamente a terra dopo una conversazione con Bill, la Logan non si è più ripresa. Il ricco magnate l’ha portata subito al pronto soccorso dove è stata accertata la sua pessima condizione di salute. La donna lotta adesso tra la vita e la morte e Bill teme che possa essere il cuore del fratello Storm la causa dei suoi ripetuti collassi. Nel frattempo Wyatt ha chiesto a Sally di sposarlo. La ragazza voleva delle certezze da parte del fidanzato e le ha avute, ma non tutti saranno felici della novità. Quinn, in particolare, non potrà credere alle sue orecchie. Per la moglie di Eric, Sally non è affatto un buon partito per il figlio Wyatt.

Beautiful, anticipazioni 1 dicembre: Quinn discute con Eric

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Bill deciderà di informare Brooke e Donna dell’accaduto. Nel frattempo il magnate cercherà di parlare con la moglie priva di sensi. Bill chiederà a Katie di tornare da lui e le prometterà di ufficiare il loro ricongiungimento. I due si sposeranno di nuovo non appena la Logan sta meglio.

Nel frattempo Quinn verrà a conoscenza delle imminenti nozze di Wyatt e Sally e non ne sarà affatto felice. In un confronto con Eric, la donna ammetterà finalmente di non ritenere Flo e Shauna un pericolo per la sicurezza della famiglia e di volere la Fulton al fianco di Wyatt al posto di Sally. Eric l’ammonirà, ma lei sarà irremovibile.

