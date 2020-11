Bianca Atzei, versione natalizia per lei: mini skirt e top bianco. Splendida – FOTO

La bella cantante Bianca Atzei ieri si è data all’allestimento delle decorazioni natalizie insieme al suo Stefano Corti

La cantante sarda Bianca Atzei, all’anagrafe Veronica, allieta sempre i suoi fan sui social con scatti della sua vita privata al fianco dell’amato fidanzato Stefano Corti, l’inviato della trasmissione Le Iene che vediamo spesso nelle sue stories di Instagram e negli scatti rubati insieme pubblicati nel suo feed.

Bianca, un carattere vivace, solare e una bellezza acqua e sapone, è stata molto al centro delle cronache rosa degli ultimi anni per la storia d’amore prima e la successiva rottura poi con il pilota Max Biaggi ma da allora la sua vita è molto cambiata.

Uno sguardo ipnotico, un corpo perfetto e una voce inconfondibile. Non è un caso che Bianca colpisca molte persone e di conseguenza abbia tantissimi ammiratori. La sua pagina Instagram conta al momento 833mila follower che crescono ogni giorno.

Bianca Atzei, #sempretantoamore. Bellissima in versione natalizia

Amore a gonfie vele tra Bianca Atzei e Stefano Corti. La coppia ad agosto scorso ha festeggiato il primo anniversario d’amore, una storia inaspettata che ha stravolto la vita di entrambi e che si è consolidata ancora di più dopo la convivenza trascorsa insieme durante il primo lockdown di primavera.

Li ritroviamo adesso nell’ultimo post stretti insieme alla pelosa di casa Mela mentre sorridono davanti all’albero di Natale che ieri hanno addobbato. Bianca – come ha fatto anche Valentina Ferragni pochi giorni fa – ci tiene a sottolineare che non lo hanno acquistato ma noleggiato presso l’Emporio di Turate, un gesto per rispettare l’ambiente e puntare sulla sostenibilità del pianeta.

I due si trovano chiusi nuovamente in casa e cosa c’è di meglio che trascorrere una domenica in relax davanti il caminetto e le decorazioni natalizie? Lei è un incanto, mini skirt e maglione teddy bainco, trucco appena accennato e fisico incantevole che cattura l’osservatore.

Solo poche settimane fa la cantante ha perso la sua amata cagnolina Mia con cui è stata insieme 14 anni, ora però sembra stare meglio vicino l’affetto dei suoi cari.

