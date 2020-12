Carolina Marconi in un nuovo scatto su Instagram di grande sensualità, l’ex concorrente del Grande Fratello fa sognare i suoi fan

Si è affermata definitivamente nel mondo dello spettacolo italiano nel 2004, con la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello. Una edizione innegabilmente segnata dal suo fascino irresistibile, che a molti anni di distanza è rimasto intatto, anzi, sembra essere addirittura migliorato. Ma l’avevamo conosciuta già prima di allora con le sue apparizioni come valletta in alcuni programmi televisivi. Impossibile del resto non essere colpiti dalla bellezza di Carolina Marconi, showgirl con origini venezuelane. Un mix davvero irresistibile. Da qualche anno, ha lasciato il mondo dello showbusiness, concentrandosi maggiormente sulla sua attività di imprenditrice: ha un negozio di abbigliamento a Roma e gli affari le vanno piuttosto bene. Ma su Instagram rimane una delle bellezze più apprezzate.

Carolina Marconi, fantastica oggi come allora: il fascino latino non tramonta mai

42 anni, Carolina conferma una bellezza assolutamente esplosiva, che si nota tutta anche nella foto di oggi. In piedi, possiamo ammirare il suo fisico slanciato, avvolto da uno splendido abito a mo’ di mantellina, uno dei pezzi forti della collezione natalizia del suo negozio. Carolina guarda in maniera ammiccante verso l’obiettivo e, come al solito, lascia attoniti per il suo fascino.

Lunghi capelli corvini, sorriso seducente, minigonna che ne esalta le gambe lunghe e affusolate, insieme a stivali col tacco alto. Ma se volete scatti ancora più audaci, non avete che da sfogliare il suo profilo Instagram, dove rimarrete senza fiato, ve lo possiamo assicurare.

