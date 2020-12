Caterina Balivo al sole ma svestita, la parte sotto è coperta FOTO

Caterina Balivo al sole ma svestita, la parte sotto è coperta. La conduttrice ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate del mondo della televisione ma anche di Instagram. Oramai sono quasi vent’anni che è in televisione, che allieva i nostri pomeriggi con il suo sorriso meraviglioso e la sua vitalità che la rende così diversa dalle altre conduttrici che vediamo al timone dei nostri programmi preferiti. Prima di quest’estate abbiamo salutato Vieni da Me, programma dove la vedevamo ogni pomeriggio e in cui lei stessa aveva creduto tantissimo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Caterina Balivo bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

All’inizio Vieni da Me non aveva riscosso un grandissimo successo, i telespettatori erano ancora affezionati a Detto Fatto, e dopo tante critiche fu proprio Caterina a far notare che ogni programma pomeridiano ha bisogno di tempo per decollare. Sono stati due anni meravigliosi, due anni dove Caterina si è confermata per l’ennesima volta come la bravissima conduttrice che è, e prima di quest’estate ha comunicato che a settembre non sarebbe tornata con Vieni da Me e che avrebbe preparato qualcosa di nuovo. Al momento i suoi fans la stanno seguendo su Instagram, in attesa di rivederla in televisione, magari appena finisce questa pandemia.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip, scoppia la lite dopo la puntata: “Tu per me non esisti più!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)