Coronavirus: la commovente foto dell’abbraccio tra medico e paziente

Lo scatto ritrae il dottor Joseph Varon mentre avvolge tra le braccia un paziente affetto da Covid-19. La foto dell’abbraccio è commovente.

Joseph Varon, il capo reparto nell’ospedale di United Memorial Medical Center di Houston, Stati Uniti, si è fermato per abbracciare un paziente affetto da coronavirus. Durante il giorno del Ringraziamento di quest’anno, il medico ha dichiarato di aver notato l’estrema emotività dell’uomo; così, in quel momento difficile, Joseph ha deciso di confortare il paziente tra le sue braccia. Un gesto toccante, specialmente nel tragico periodo in cui la distanza sociale ha dovuto allontanare qualsiasi forma di affetto. La foto straziante, scattata dal fotografo Go Nakamura, da allora è diventata virale. A seguire le parole di Joseph Varon in merito.

LA FOTO CHE HA COMMOSSO IL WEB

La foto commovente ritrae Joseph in tuta PPE mentre abbraccia un paziente in terapia intensiva. Secondo quanto riporta il Good Morning America, il paziente aveva riferito al dottore di essere giù di morale perché oltre al virus da sconfiggere, l’uomo avrebbe dovuto passare i giorni di malattia nella stanza insieme a persone sconosciute. “Veniamo nelle camere vestiti come astronauti” dice Joseph. Nonostante il capo reparto abbia sempre con sé una propria foto in modo da farsi conoscere e riconoscere dai pazienti che visita, l’uomo confessa che l’infezione causata dalla pandemia è “un’esperienza molto frustrante per i contagiati”. Il dottor Varon ha inoltre dichiarato che quello in cui è stata scattata la foto era esattamente il 252esimo giorno di lavoro consecutivo.

Il medico ha dichiarato quanto sia estremamente difficile lavorare seguendo i rapidi ritmi dei contagi. I turni di lavoro sono stremanti: la loro durata spesso supera le 16 ore.

Fonte Cnews.fr