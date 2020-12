Dayane Mello bella da morire, tre FOTO che ti fanno innamorare

La bella modella brasiliana Dayane Mello ha pubblicato su Instagram tre foto per invitare i follower a votarla in vista del Grande Fratello Vip

Dayane Mello ha condiviso sui social network tre foto accomunate dalla sua bellezza e da un messaggio chiaro per i suoi fan. L’affascinante modella brasiliana sfoggia il suo look migliore nel trittico di scatti su Instagram. In una delle tre foto è seduta in un’auto vecchio stile con lo sguardo perso nel vuoto e le labbra pronunciate sono appena dischiuse in maniera suadente. Lo scatto migliore dei tre è quello in cui la sua lunga chioma castana cade leggermente sulle sue spalle incorniciandole il volto. Sia di profilo che in primo piano la concorrente del Grande Fratello Vip incanta le migliaia di follower e i telespettatori che in queste ore stanno decidendo chi salvare tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia.

Le foto della splendida modella Dayane Mello