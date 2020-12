Due tragiche morti nel giro di poche ore: si indaga sugli uomini trovati impiccati

Due tragiche morti avvenute nel giro di poche ore. Si indaga su di un 50enne abbruzzese e di un 60enne romano trovati impiccati.

Un uomo di 50 anni è stato trovato impiccato ieri mattina a Capestrano (L’Aquila) dagli agenti, che lo cercavano dopo l’allarme lanciato dalla famiglia. L’uomo, padre di due figli, si era allontanato da casa sabato mattina per recarsi al lavoro e sembrava perfettamente in salute ed affatto turbato. Già nel pomeriggio la famiglia aveva allertato le autorità competenti non vedendolo rientrare a casa e non ricevendo risposta alle numerose chiamate. La salma dell’uomo è stata ritrovata impiccata ad un ulivo nelle campagne circostanti. È stata poi trasferita all’ospedale San Salvatore dell’Aquila e sarà ora sottoposta ad autopsia. Per i carabinieri di Sulmona si tratterebbe di suicidio, ma non è possibile escludere un aggressione.

Leggi anche -> Ministero, allerta alimentare: Salmonella nella salsiccia

Uomini trovati impiccati: un’altra tragica morte a Roma

Quasi in contemporanea, anche a Roma si è consumata una tragica morte pernimpiccagione. La scoperta del cadavere è stata fatta verso le ore 10 di ieri (domenica 29 novembre) in un’abitazione a Conca d’Oro. A trovare il corpo del 60enne, appeso con una corda ad una libreria, è stato un parente della vittima, giunto a fargli visita per accertarsi delle sue condizioni di salute. All’interno dell’abitazione non sono stati trovati biglietti, né messaggi d’addio.

Leggi anche -> Veronica Pivetti: “Ho smesso di piangere”, 6 anni di lotta con la depressione

Chiamati dal parente della vittima, sono intervenuti sul posto gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine, oltre alla scientifica. Come nel caso precedente, l’ipotesi più plausibile è quella di suicidio, ma non si esclude l’omicidio volontario. Anche per questo, la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter