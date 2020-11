Elena Morali fa notizia: posa senza veli, solo il cappello in testa. Da brividi – FOTO

La showgirl Elena Morali ex pupa del programma di Enrico Papi si dona ai fan in uno scatto completamente al naturale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Elena Morali continua a mostrare le sue curve con estrema disinvoltura nelle sue pagine social. La web influencer ha un grosso seguito sui social: il suo account vanta 1,2 milioni di follower che la seguono con assidua devozione e commentano con entusiasmo ogni nuovo post che compare nel feed delle pagine. La nativa di Bergamo è in splendida forma come abbiamo visto nelle ultime settimane al fianco del suo Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric, e con cui convive da inizio lockdown.

La bionda ha conquistato la popolarità partecipando al noto reality “La Pupa e il secchione”, programma che le ha concesso poi la partecipazione a “L’Isola dei famosi”, “Chiambretti Night” e “Colorado”.

Elena Morali senza freni completamente nuda