Elena Morali nuda in soggiorno e canta, poi la sorpresa – VIDEO

Elena Morali ha condiviso sui social un video in cui è completamente senza veli nel soggiorno di casa

La showgirl Elena Morali ha pubblicato un video su Instagram con il sottofondo di una allegro stacchetto musicale. La ex concorrente de “La pupa e il secchione” è seduta a gambe incrociate su una sedia trasparente, che mette ancora più in risalto la sua nudità. Dopo pochi secondi arriva la sorpresa per i suoi tantissimi ammiratori. Con un movimento rapido delle gambe mostra ai follower il suo Lato A coperto da un reggiseno nero microscopico mentre sotto indossa una culotte dello stesso colore. Un divertente quanto sexy balletto per la gioia dei suoi ammiratori che in queste minuti stanno commentando e regalando like alla showgirl bergamasca.

Il video di Elena Morali con sorpresa finale

Ed ecco Elena senza veli o meglio, con pochi indumenti. La showgirl è fidanzata con Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric. La coppia è stata al centro di varie polemiche di cui si è parlato anche nei salotti televisivi. La showgirl croata ha raccontato infatti durante un pomeriggio da Barbara D’Urso che l’imprenditore della provincia di Napoli avrebbe ricattato Elena Morali con un video intimo, commettendo quindi un reato di revenge porn. Ma la influencer ha categoricamente smentito l’intero racconto di Nina Moric. Elena Morali ha infatti affermato che non è mai stata sotto ricatto: “Luigi non mi ricatta. Non mi interessa replicare e dirvi cosa penso”. L’ex gieffino e la showgirl appaiono spesso insieme nelle stories di Instagram. Sebbene le polemiche intorno alla loro storia siano tante, i due sembrano stare molto bene insieme.

Nelle ultime IG stories pubblicate, Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si mostrano abbracciati e lui afferma di stare benissimo con lei lanciando un messaggio ai follower: “Oltre a essere bella, è anche buona e profumata”, ha scherzato l’imprenditore.

