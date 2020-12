Elenoire Casalegno, outfit sportivo e sorriso smagliante | Un incanto FOTO

Elenoire Casalegno ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram, in cui mostra un outfit sportivo e un bel sorriso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Tutti sanno che praticare sport fa bene sia al corpo che alla mente. Questa è cosa nota a chiunque, a personaggi famosi e non. Tuttavia non tutti si dedicano all’attività fisica. Ci sono persone che fanno una vita prevalentemente sedentaria per svariati motivi. Così, è importante che soggetti celebri al grande pubblico mandino dei messaggi importanti per spingere i cittadini alla pratica di attività sportiva.

Tra le persone note che hanno lanciato un messaggio di questo genere c’è Elenoire Casalegno. Quest’ultima, proprio nella giornata di oggi, ha pubblicato un post tramite il proprio profilo Instagram. Si tratta di un contenuto, in cui la si vede vestita con un outfit sportivo mentre sfoggia un sorriso smagliante.

Elenoire Casalegno spiega cosa significa per lei praticare sport – FOTO

Allegata alla foto in questione, con cui pubblicizza una partnership con una famosa marca di abbigliamento sportivo, è presente una didascalia, in cui la conduttrice racconta quanto sia importante per lei compiere attività fisica. “Ho sempre praticato sport, sin da ragazza, ma oggi più che mai, ho bisogno di allenarmi, di sentirmi in forma, e non mi riferisco solo al corpo, ma anche al cuore ed alla mente. Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di scaricare lo stress accumulato negli ultimi mesi”, sottolinea.

Poi la stessa spiega. “Ho sempre utilizzato la corsa, o la camminata veloce, per allontanare i cattivi pensieri, e devo dire che ha sempre funzionato. Quando sono arrabbiata, giù di morale, o peggio ancora, quando vorrei mandare tutti al diavolo, indosso tuta, scarpe, e lascio che siano le mie gambe a portarmi in giro”.

Infine Elenoire racconta gli effetti positivi che ha su di lei compiere questo tipo di attività sportiva. “Dopo venti minuti il mio stato d’animo si è quietato, avverto solo il mio respiro, ed il mio corpo. Sono rilassata, il mio umore è migliorato, e la doccia che dopo poco andrò a fare è una benedizione. Del resto lo dicevano anche i latini: mens sana in corpore sano”.

