Elettra Lamborghini svela “il segreto di una relazione fantastica” – FOTO

Elettra Lamborghini lascia tutti di stucco con la sua dichiarazione su Instagram: “Una volta a settimana..”. Ecco cosa fa senza il suo “maschio”

Elettra Lamborghini non finisce mai di far parlare di sé. È un anno pienissimo di impegni per l’ereditiera che dopo le sue nozze con il dj Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall, si divide tra mille altre iniziative.

Quali? Ne citiamo solo alcuni. Oltre ai suoi singoli, senza dimenticare il super successo di questa estate insieme a Giusy Ferrari “La Isla” che ha fatto ballare tutta l’Italia, la regina del twerking ha griffato un album di figurine per bambini che è andato praticamente a ruba, sia tra femminucce che maschietti, totalmente pazzi di lei. E per il 2021 ha lanciato il suo personale calendario. Qualche giorno fa ha mostrato le anticipazioni ed ora che è già in edicola tutti i suoi fan corrono a comprarlo.

E poi non dobbiamo dimenticare la serie tv incentrata sulla sua vita. Andrà in onda su DPLAY PLUS, la piattaforma streaming pay di Discovery Italia che dopo il successo di The Facchinettis si lancia in questo altro progetto, con una produzione tutta originale. Telecamere puntate su Elettra e la sua vita, oggi non solo cantante ma anche influencer, personaggio tv da milioni di follower.

E proprio sui social l’ereditiera fa parlare spesso di sé per le sue uscite molto particolari, oggi è successo ancora. Vediamo cosa ha detto.

Elettra Lamborghini, ecco cosa fa una volta a settimana

Elettra Lamborghini e le sue storie di Instagram. C’è sempre qualcosa che fa parlare di sé nella condivisione della quotidianità della regina del twerking.

Oggi dopo aver raccontato un sogno che ha fatto questa notte che riguarda alcuni gamberetti ha deliziato tutti con una perla fantastica.

“Ora vi dico il segreto di una relazione fantastica”, ha detto la cantante iniziando una nuova Instagram story e già questo fa drizzare le antenne a tutti. Cosa starà per dire?

“Una volta a settimana mi trucco, mi faccio fighissima con le tette fuori e vado a fare la monella” ha svelato la Lamborghini che però poi ha aggiunto un altro particolare.

“Senza il mio maschio ovviamente, rigorosamente senza il maschio e si fa va fare le fighe” ha precisato senza usare mezzi termini e con la verve che la contraddistingue.

