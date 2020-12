Emma Marrone regala scatti per far sognare i suoi fan su Instagram e si lascia andare ad una ammissione particolare sulla sua bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

E’ stato un 2020 in cui abbiamo rivisto finalmente una Emma Marrone sorridente e che si è messa alle spalle una volta per tutte la battaglia contro il cancro. Nell’anno precedente, la cantante salentina era stata nuovamente lontana dalle scene per una nuova operazione. Adesso, la stiamo apprezzando particolarmente come giudice di X-Factor. Ultime puntate del talent show che verranno trasmesse da qui al 17 dicembre, grande attesa per i telespettatori. La speranza, per i suoi fan, è poterla rivedere in eventi dal vivo nel 2021 con il tour ‘Fortuna’, che è stato ovviamente posticipato per l’emergenza coronavirus. Intanto, su Instagram, Emma continua ad essere molto seguita da parte dei suoi followers. E nell’ultimo scatto si lascia andare ad una ammissione. Andate a pagina successiva per scoprire di cosa si tratta…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> X-Factor, Emma Marrone e il commovente messaggio lanciato alle donne

Emma Marrone e il messaggio ai fan: “Avete ragione”, ecco il segreto della sua bellezza