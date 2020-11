Erica Piamonte, in bianco sembra una dea – FOTO

L’ex gieffina pubblica uno scatto sui social che come sempre lascia ammaliati i suoi followers. Questa volta compare con un abito bianco che le sta da Dio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real)

Erica Piamonte ormai è diventata una vera e propria influencer. Dopo la sua esperienza nella casa del Grande Fratello che l’ha fatta conoscere dal pubblico, ha riversato le sue attenzioni sui social con una crescita esponenziale in pochissimo tempo. Complici le foto sexy che pubblica in cui mette in mostra il suo fisico perfetto che ha conquistato il popolo di Instagram.

La bella toscana, dopo il Grande Fratello, ha fatto parlare di sè per la sua chiacchierata relazione bisex con Taylor Mega. Le due infatti sono state coinquiline all’interno della casa più spiata d’Italia e avevano instaurato una profonda amicizia. Quando sono uscite è scoppiata la passione e dopo aver trascorso una vacanza insieme hanno deciso di ufficializzare il loro amore seppure non pubblicamente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Arisa sempre più bella incanta i suoi follower con l’ultimo scatto – FOTO

Durante la partecipazione al Grande Fratello 2019, la Piamonte aveva rivelato di essere bisessuale, facendo notizia poiché a detta sua i genitori non ne erano a conoscenza.

Dopo pochi mesi Taylor Mega dichiara pubblicamente il suo amore per Giorgia Caldarulo così Erica, sentendosi tradita, sbandiera la loro relazione e inizia una querelle tra le stories di Instagram e i salotti di Barbara D’Urso.

Erica e il suo abito bianco