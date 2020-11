Eva Henger felice e soddisfatta. È questo il messaggio che lancia con una foto a dir poco stupenda. Forme in bella vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Lontano dai riflettori del piccolo schermo Eva Henger continua a far sognare. Lo fa tramite i social oggi, è qui che pubblica una foto dietro l’altra che non conosce freni. Un po’ spregiudicata, sexy e bellissima nonostante l’età, l’ex attrice a luci rosse fa sognare i suoi fan e spesso è una vera sfida, a colpi di forme conturbanti, con sua figlia Mercedesz.

Tra di loro purtroppo non scorre buon sangue. Tutta colpa di Lucas Peracchi, il fidanzato della meravigliosa Mercedesz, a detta della famosa mamma, non l’uomo adatto per stare accanto a lei.

Ma i rapporti si sono incrinati quando la figlia di Eva, nei salotti di Barbara D’Urso, ha confessato all’Italia e al mondo intero che Riccardo Schicchi non era il suo padre biologico. Una cosa che l’ex porno diva non prese bene e da allora gli scontri e gli attriti non si sono mai affievoliti.

Oggi la Henger è felice acconto al marito Massimiliano Caroletti, spesso artefice delle sue sexy pose. Con lui si è sposata nel 2013, ma già dal 2005, dopo la morte di Schicchi, era legati e nel 2009 hanno messo al mondo la loro Jennifer.

Eva Henger, il suo modo particolarissimo di dire che è felice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Mamma e figlia si sfidano a colpi di pose e foto sexy. Tra lingerie, costumi piccolissimi, outfit da sogno e completini sportivi. Mercedesz o meglio Memi come le piace farsi chiamare ha un fisico da paura, frutto di duro allenamento con glutei, gambe e addome super scolpito.

E mamma Eva non è da meno. Lo dimostra nella sua ultima foto postata su Instagram. Un body nero eccezionale e un paio di tacchi vertiginosi.

Capelli legati e mani dietro la nuca, labbra rosso fuoco e sguardo intenso. Ma gli occhi vanno proprio sul suo body particolarissimo e super sexy. Collo alto, manica lunga da un lato e braccio completamente scoperto dall’altro. E poi una mega sgambatura che lascia scoperto tutto il super fondoschiena dell’attrice hard.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Qualcosa di eccezionale, fine ma molto molto sexy. Il modo particolarissimo di Eva Henger per dire che è felice: “Sapete che cosa significa amare l’umanità? – scrive a corredo della foto – Significa soltanto questo: essere contenti di noi stessi. Quando uno è contento di sé stesso, ama l’umanità.”

