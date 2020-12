Eva Henger, vestitino cortissimo, manca poco all’intimo: torna la sfida alla figlia – FOTO

Outfit da vera diva per Eva Henger: il tubino rosso le fascia le curve generose, regalando un’esplosione di sensualità!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Incontenibile Eva Henger: l’ultimo scatto postato sui social ha scatenato la fantasia dei suoi followers. Il tubino rosso acceso, con una scollatura mozzafiato, dona sensualità ed un tocco erotico all’intrigante Eva. “Chi non ha mai sbagliato non ha mai fatto nulla” – scrive l’ex pornoattrice nella didascalia di Instagram, ed improvvisa una posa da vera diva. Il trucco marcato e i biondi capelli le conferiscono una luce speciale.

I fan la acclamano: “Sei molto attraente“, “Ciao bellissima” – scrivono sotto il post.

LEGGI ANCHE> Oriana Sabatini: la fidanzata di Dybala fa centro. La FOTO esplosiva incanta i fan

Eva Henger vs Mercedesz: sfida a colpi di bellezza

Eva Henger, nonostante i 48 anni, sfoggia ancora un fisico mozzafiato. L’ex pornoattrice, mamma della bellissima Mercedesz, sembra aver intrapreso con la figlia una vera e propria gara di bellezza: tra scatti a luci rosse e pose sensuali, le due Henger trovano sempre il modo di stupire i loro followers.

Di recente, tra mamma e figlia, sembrava essersi creato una sorta di attrito, per via delle dichiarazioni del fidanzato di Mercedesz, Lucas Peracchi. Eva, infatti, lo ha spesso definito come una presenza dannosa per sua figlia, visto anche il cambiamento fisico che quest’ultima ha affrontato nel corso degli ultimi tempi. Secondo la Henger, l’ossessione di Mercedesz per la palestra sarebbe nata a seguito della conoscenza con l’ex tronista.

La figlia, tuttavia, ha sempre smentito le parole della madre, mostrandosi fiera ed orgogliosa delle proprie forme. E, soprattutto, non ha mai dato adito alle sue insinuazioni, dichiarandosi sicura di se stessa e del rapporto con Lucas, il quale – stando alle sue affermazioni – non l’ha mai influenzata.

LEGGI ANCHE> Martina stella, il completo per la palestra è vietato ai minori, che fisico FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Quel che è certo è che i profili Instagram delle due Henger sono una vera e propria esplosione di sensualità. Mercedes ed Eva non si risparmiano affatto, ed offrono tutte se stesse ai loro followers.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter